Germania vs Costa: scontro sul bilancio Ue 2028-34

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa potrebbe aver perso "completamente il contatto con la realtà", a giudicare dalle dichiarazioni che ha fatto a Politico sull'Mff 2028-34. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari Europei della Germania Gunther Krichbaum (Cdu), a margine del Consiglio Affari Generali a Bruxelles, attaccando il socialista portoghese.

"La posizione tedesca - ha affermato - è sufficientemente chiara: chiediamo una riduzione della proposta della Commissione nell'ordine di diverse centinaia di miliardi di euro. Non è il momento opportuno per avanzare una proposta che prevede un incremento dell'organico di 2.500 unità; inoltre, le proposte avanzate ieri dal signor Antonio Costa su Politico non sono state certo di grande aiuto".

"Viene da chiedersi - ha aggiunto - se il signor Costa abbia ormai perso completamente il contatto con la realtà. In ogni caso, anche in questo contesto invito a un maggiore realismo, poiché i bilanci, quelli nazionali, sono sottoposti a una pressione enorme. Questo vale in particolare per il bilancio della Germania: abbiamo appena concluso i negoziati di bilancio e tutti sanno che le risorse non sono illimitate", ha concluso.