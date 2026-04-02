Giappone, compagnia aerea Peach lancia nuovo logo e livrea

Peach Aviation Limited, la prima compagnia low-cost del Giappone, introduce il suo nuovo logo, che sarà seguito da un rinnovamento della livrea nella primavera del 2027. Per questo importante rinnovamento, la compagnia ha scelto come partner creativo il designer di fama internazionale Oki Sato. Lo riporta Jiji Press.

Peach Aviation Limited, controllata della principale compagnia giapponese Ana, è cresciuta fino a diventare il terzo vettore del Paese. Con base all’aeroporto internazionale del Kansai, a Osaka, nella parte occidentale del Giappone, l’azienda ha trasportato oltre 75 milioni di passeggeri dal 2011. In occasione del suo 15° anniversario, Peach avvia un completo rinnovamento del marchio.

Il nuovo logo presenta un simbolo iconico a forma di foglia, che incarna la "giocosità" e lo "spirito di sfida" tipici di Peach, secondo quanto dichiarato dalla compagnia. Una tonalità di rosa più calda sostituisce il fucsia originale, affiancata da avorio e marrone, creando un equilibrio tra calore e affidabilità. La nuova tipografia, con una spaziatura più ampia tra le lettere, rappresenta un superamento della rigidità e riflette il desiderio della compagnia di offrire un’esperienza di viaggio più confortevole e piacevole.

La nuova livrea presenta motivi audaci e irregolari lungo la fusoliera. Evitando volutamente schemi regolari, il design punta ad aumentare l’attesa dei passeggeri e a evocare un senso di entusiasmo per il viaggio. Il rosa resta il colore principale, mentre l’aggiunta di tonalità beige più sobrie richiama eleganza e affidabilità. Il rosa vivace, simbolo distintivo della compagnia fin dalla sua fondazione, viene comunque mantenuto sulla parte centrale della fusoliera e sulla coda, preservando l’identità cromatica del marchio.

Oki Sato, chief designer dello studio nendo con sede a Tokyo, ha spiegato che il rinnovamento rappresenta "una Peach più calda e leggermente più matura". Partendo da un’immagine consolidata di energia e vivacità, la nuova livrea introduce un senso di comfort adatto a tutte le età e generi, insieme a una cordialità affidabile ma non eccessivamente formale. L’obiettivo è creare un’identità di marca che unisca sincerità e un tocco umano.

"Nel celebrare il nostro 15° anniversario, entriamo in una nuova fase del nostro percorso", ha dichiarato il presidente e Ceo Kazunari Ohashi. "Continuando a migliorare la puntualità e la qualità dei servizi di base, perseguiremo il valore unico di Peach e affronteremo nuove sfide".

Oki Sato è il chief designer dello studio nendo con sede a Tokyo. Nato in Canada nel 1977, Sato ha conseguito un master in architettura presso l’Università Waseda di Tokyo nel 2002, anno in cui ha fondato nendo. Riconosciuto a livello internazionale, è stato inserito da Newsweek tra le "100 persone giapponesi più rispettate". Ha guidato numerosi progetti nei campi dell’architettura, del design di prodotto e della grafica. Per Expo 2025 Osaka-Kansai ha ricoperto il ruolo di produttore generale e designer del Padiglione Giappone.

Fondato nel 2002, lo studio nendo opera in diversi ambiti, tra cui architettura, interior design, product design e graphic design, ricevendo premi internazionali. Le sue opere fanno parte delle collezioni di importanti musei nel mondo, come il MoMA di New York, il Centre Pompidou di Parigi e il Victoria and Albert Museum di Londra. Sato ha inoltre progettato il braciere olimpico per i Giochi di Tokyo 2020 e ha lavorato al design dei nuovi treni ad alta velocità Tgv in Francia.

Fondata nel febbraio 2011 come prima compagnia low-cost ufficiale del Giappone in collaborazione con Ana Holdings, Peach è diventata nel 2024 una controllata interamente posseduta da Ana. Oggi la compagnia opera 25 rotte domestiche da sei basi — New Chitose, Narita, Chubu, Kansai, Fukuoka e Naha — e 15 rotte internazionali che collegano il Giappone con Corea del Sud, Taiwan, Cina, Hong Kong, Thailandia e Singapore.