Giorgia Meloni, incontro con Erdogan a Vilnius

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan hanno avuto un lungo incontro bilaterale a margine del vertice Nato a Vilnius, durato circa 50 minuti. Lo fanno sapere fonti di palazzo Chigi. Durante il faccia a faccia tra i due, accompagnati dalle delegazioni, Erdogan ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dall'Italia nel Mediterraneo e ha invitato la premier italiana a Ankara.

"La Turchia continuerà la sua forte cooperazione con l'Italia, di cui è alleata nella Nato", ha scritto Erdogan su Twitter. Durante l'incontro, ha precisato la presidenza turca, si è parlato di "mantenere la forte cooperazione tra i due Paesi, sviluppare le relazioni economiche e di questi regionali".

I due Presidenti hanno parlato in particolare degli investimenti nell'industria e nella difesa, confermando l'obiettivo di dare ulteriore slancio ai rapporti economici, per arrivare a un interscambio di 30 miliardi di euro. Meloni ha posto l'accento sulla strategia per il Mediterraneo e il contrasto all'immigrazione clandestina e ha confermato l'interesse alla collaborazione in diversi settori.