Gli Ufo arrivano al Congresso Usa, i testimoni: "Non sono eventi rari"

Tre ex militari ascoltati all'udienza pubblica di mercoledì scorso: dalla tecnologia aliena "di gran lunga superiore" ai "resti biologici non umani" che il governo avrebbe ritrovato (ma solo per sentito dire)

Gli Ufo 'sbarcano' al Congresso Usa. Tre ex militari hanno infatti testimoniato mercoledì scorso in un'udienza pubblica alla Camera dei Rappresentanti americana incentrata su 'fenomeni anomali non identificati', più comunemente noti come Ufo. A raccontare quanto è stato detto è la Cnn, che ha raccolto le testimonianze in aula degli ex militari convinti che gli avvistamenti non solo siano "un problema di sicurezza nazionale" ma anche che il governo sia "troppo riservato" al riguardo, per citare le parole dell'ex pilota della Marina Ryan Graves, ascoltato nel corso dell'udienza.

Sia Graves che David Fravor, un comandante in pensione della Marina degli Stati Uniti, spiega ancora la Cnn, hanno entrambi testimoniato dei propri avvistamenti di 'fenomeni aerei non identificati' (detti UAP) mentre prestavano servizio nell'esercito. David Grusch, un ex ufficiale dell'intelligence dell'Air Force, ha quindi affermato come il governo abbia nascosto le sue ricerche sugli avvistamenti e ha sottolineato inoltre di aver riferito informazioni a riguardo all'ispettore generale della comunità dell'intelligence. Ma c'è dell'altro: Grusch ha sostenuto anche che il governo degli Stati Uniti non solo sarebbe in possesso di 'astronavi aliene', ma anche che avrebbe rinvenuto "resti biologici non umani" nei luoghi dove i velivoli si sono schianti. Tuttavia, messo sotto pressione dalle domande, ha poi chiarito che quanto riferito gli era stato detto da altri senza esserne stato testimone diretto: "È qualcosa - ha spiegato - a cui non ho assistito di persona".

"La tecnologia che abbiamo affrontato era di gran lunga superiore a qualsiasi cosa avessimo noi", ha aggiunto poi Fravor riguardo all'episodio a cui avrebbe assistito nel 2004, quando gli è stato chiesto perché gli UAP sarebbero una minaccia per la sicurezza nazionale. "Non sono eventi rari o isolati. I piloti militari e di areai commerciali sono spesso testimoni di questi fenomeni", ha quindi sottolineato ancora Graves.

"Scopriremo quello che è stato insabbiato. Questo è una questione di trasparenza del governo", ha commentato quindi il deputato repubblicano Tim Burchett, tra i più convinti sostenitori della necessità di rendere disponibili informazioni sugli Ufo. E questo nonostante le dichiarazioni nell'aprile scorso di Sean Kirkpatrick, direttore di un ufficio del Pentagono, che ha ammesso il monitoraggio da parte del governo di 650 potenziali casi di fenomeni aerei non identificati (due i video mostrati in aula), ma anche sottolineato come finora non ci siano prove né di vita extraterrestre né alcuna "prova credibile" trovata dal suo ufficio di oggetti che sfidano le leggi conosciute della fisica.