Golpe in Niger, "incrollabile sostegno Usa" a presidente Bazoum

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato al telefono con il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, agli arresti domiciliari dopo il golpe militare nel Paese, e ha offerto "il sostegno incrollabile" degli Stati Uniti.

"Ho parlato con il presidente nigerino Bazoum e ieri con l'ex presidente Issoufou per ribadire il nostro incrollabile sostegno alla continuazione della leadership di Bazoum. Le azioni di pochi uomini minacciano centinaia di milioni di dollari di assistenza Usa a beneficio del popolo del Niger", ha scritto Blinken su Twitter.

In un altro tweet, Blinken ha detto di aver parlato con la ministra francese degli Esteri Catherine Colonna e di "aver discusso le nostre preoccupazioni condivise sugli eventi in Niger e l'urgente necessità di ripristinare il presidente Bazoum come leader democraticamente eletto del Niger".