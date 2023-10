Greta Thunberg dedica lo sciopero per il clima di questo venerdì alla "solidarietà con i palestinesi e Gaza". "Il mondo ha bisogno di far sentire la sua voce e di sollecitare un cessate il fuoco immediato, giustizia e libertà per i palestinesi e per tutti i civili coinvolti", ha scritto in un tweet la giovane attivista svedese per il clima.

Nella foto allegata al tweet, Greta, mostra un cartello son la scritta 'Sostegno a Gaza', e accanto a lei altre tre attiviste con cartelli e una bandiera della Palestina. Tra loro, a quanto di evince da uno dei messaggi, anche una giovane ebrea. La scritta sul cartello della ragazza accanto a Greta recita infatti: "Questa ebrea è schierata per la Palestina".

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

