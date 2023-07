Greta Thunberg multata, ha disobbedito a ordine polizia

L'attivista svedese per l'ambiente Greta Thunberg è stata condannata in tribunale a pagare una multa per non aver rispettato un ordine della polizia. Lo riporta l'agenzia di stampa Tt spiegando che gli agenti avevano chiesto a Greta di mettere fine a una protesta per il clima intrapresa nella città di Malmo lo scorso 19 giugno. L'ambientalista aveva bloccato, insieme a un gruppo di attivisti, la strada percorsa dai camion che trasportavano petrolio verso il porto di Malmo, nel sud della Svezia.

Thunberg ha ammesso di aver preso parte alla protesta e di aver disobbedito all'ordine della polizia, ma si è dichiarata non colpevole affermando che stava agendo per necessità. "Le mie azioni sono giustificabili", ha detto alla corte, com riporta il quotidiano Sydsvenskan. "Credo che ci troviamo in un'emergenza che minaccia la vita, la salute e le proprietà. Innumerevoli persone e comunità sono a rischio sia a breve sia a lungo termine", ha aggiunto. Al momento non è nota l'entità della sanzione che dovrà pagare e che si baserà sul reddito dichiarato da Thunberg.