Guerra dell'informazione, a Roma il confronto tra propaganda e post-verità

Si è svolto a Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia in Italia, il primo appuntamento del ciclo "Informazione e democrazia - Le sfide nell'era della post-verità", promosso dall'Ambasciata di Francia in Italia e dall'Institut français Italia. Al centro dell'incontro "Guerra dell'informazione: dalla propaganda alla post-verità" il rapporto tra informazione, democrazia e nuove tecnologie, dalla propaganda tradizionale alla disinformazione digitale, fino all'impatto dell'intelligenza artificiale.