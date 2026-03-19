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Guerra Iran, Guterres: "Riaprire lo Stretto di Hormuz"

Il segretario generale dell'Onu e Bruxelles, "è tempo che la forza della legge prevalga sulla legge della forza".

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres (Afp)
Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres (Afp)
19 marzo 2026 | 14.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu "ha condannato gli attacchi" dell'Iran contro gli Stati vicini "e ne ha ordinato la cessazione, come ha ordinato l'apertura dello Stretto di Hormuz". Lo dice il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles.

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Per Guterres, "la prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz causa immense sofferenze a moltissime popolazioni in tutto il mondo, che non hanno nulla a che fare con questo conflitto. È tempo che la forza della legge prevalga sulla legge della forza. È tempo che la diplomazia prevalga sulla guerra", conclude.

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Iran Antonio Guterres guerra Iran Stretto Hormuz
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