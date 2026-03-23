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Guerra Iran, l'Ue loda Trump per lo stop agli attacchi contro le infrastrutture energetiche

Per l'Alta Rappresentante Kallas è uno sviluppo positivo per evitare una ulteriore escalation del conflitto.

L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas (Fotogramma/Ipa)
L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas (Fotogramma/Ipa)
23 marzo 2026 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le "recenti dichiarazioni" del presidente degli Usa Donald Trump, secondo le quali "non ci saranno attacchi contro le infrastrutture energetiche" dell'Iran, costituiscono "uno sviluppo molto positivo". Lo dice l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa ad Abuja, in Nigeria, al fianco del ministro degli Esteri nigeriano Yusuf Maitama Tuggar.

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"Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche - aggiunge Kallas - portano il caos nella regione e ad una ulteriore escalation della guerra".

Il presidente Donald Trump in un post su Truth social ha scritto che sono in corso interlocuzioni con controparti iraniane e ha aggiunto di avere pertanto "dato istruzioni al Dipartimento per la Guerra di rinviare qualsiasi attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni, subordinatamente al successo degli incontri e delle discussioni in corso".

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Kaja Kallas guerra Iran Donald Trump Usa Ue
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