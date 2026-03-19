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Guerra Iran, Merz: "Ue pronta ad aiutare negoziati, ma cessino ostilità"

L'appello del cancelliere tedesco da Bruxelles, dove è in corso il Consiglio Europeo.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Bloomberg)
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Bloomberg)
19 marzo 2026 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Unione Europea è "pronta ad aiutare" in un processo negoziale con l'Iran, ma affinché ciò avvenga, "le ostilità devono cessare" ed "è necessario un mandato internazionale", che al momento non esiste. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles.

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"Potremo intervenire - ha aggiunto - solo quando le armi taceranno. Allora saremo in stretto contatto non solo con Israele, ma anche con gli Stati del Golfo. E allora potremo fare molte cose, anche per quanto riguarda le rotte marittime" e il fatto che restino "aperte", ha aggiunto.

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Friedrich Merz guerra Iran Ue Consiglio Europeo
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