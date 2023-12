Consiglio sicurezza Onu si riunisce per votare risoluzione Eau per cessate il fuoco immediato

La situazione umanitaria continua a peggiorare a Gaza, secondo le ultime notizie di oggi 8 dicembre 2023, mentre le forze israeliane espandono le loro operazioni in tutta l’enclave palestinese. Da martedì l'esercito opera nella città meridionale di Khan Younis, impegnato in "intense battaglie" con i combattenti di Hamas.

Il portavoce dell'Idf ha annunciato che ieri sono stati colpiti 450 obiettivi nella Striscia di Gaza, mentre le forze israeliane hanno arrestato e interrogato entinaia di sospetti presumibilmente coinvolti in attività terroristiche, secondo un portavoce militare. Le immagini circolate sui social media mostravano una detenzione di massa di uomini costretti in mutande, inginocchiati per strada e con bende sugli occhi.

Durante la notte l'esercito ha colpito una cellula terroristica armata nella zona del Monte Dov in Libano e ha reagito ai lanci provenienti dalle alture di Golan, colpendo diversi obiettivi in Siria.

"A Gaza miseria inimmaginabile"

Il conflitto ha causato “perdite, distruzione e miseria inimmaginabili” e “tutti a Gaza soffrono la fame”, ha affermato il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP). Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato un aumento “minimo” della quantità di carburante che può entrare a Gaza, ma i leader globali e i gruppi umanitari affermano che è necessaria molta più assistenza per entrare nell’enclave.

Nel nord di Gaza, il 97% delle famiglie ha un consumo alimentare inadeguato e circa l'83% nel sud di Gaza sta "adottando strategie di consumo estreme" per sopravvivere, ha affermato il WFP. L’agenzia ha affermato che un quarto delle famiglie ha dichiarato che la combustione dei rifiuti è la principale fonte di combustibile per cucinare, mentre il resto delle famiglie utilizza legna da ardere o scarti di legno. In media, le famiglie hanno dichiarato di avere meno di mezzo litro di acqua potabile per persona al giorno nel nord di Gaza.

Intanto nelle prossime ore il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà in seguito a una richiesta straordinaria del Segretario generale Antonio Guterres per votare una risoluzione messa a punto dagli Emirati arabi uniti con la richiesta di un cessate il fuoco immediato nella Striscia.

Mercoledì Guterres aveva invocato l'articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite secondo cui il Segretario generale ha la facoltà di portare all'attenzione del Consiglio "un qualsiasi tema che nella sua opinione minaccia il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale", un passo che nessuno nella sua posizione aveva mai fatto negli ultimi decenni. "Nel pieno di bombardamenti costanti delle forze di difesa israeliane e senza rifugio o l'essenziale per sopravvivere, presto l'ordine pubblico precipiterà completamente a causa delle condizioni disperate, rendendo l'assistenza umanitaria anche limitata impossibile".

L'ultima versione della bozza di risoluzione, un testo breve, definisce la situazione umanitaria a Gaza "catastrofica" e "chiede un cessate il fuoco umanitario immediato", la protezione dei civili, il rilascio immediato e senza condizione di tutti gli ostaggi sequestrati da Hamas, e l'accesso umanitario alla Striscia di Gaza. Quattro bozze di risoluzione sulla guerra a Gaza sono state presentate al Consiglio dall'inizio del conflitto lo scorso sette ottobre e sono tutte state respinte. Gli Stati Uniti, che hanno esercitato il loro diritto di veto contro una precedente risoluzione, respingono l'idea di un cessate il fuoco. Per Washington una nuova risoluzione del Consiglio è, in questa fase, "non utile".