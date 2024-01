Hamas ha lanciato 27 razzi contro Israele allo scoccare del nuovo anno a mezzanotte. La difesa aerea ne ha intercettati 18, mentre altri nove sono caduti in luoghi aperti, riferiscono i media israeliani. Le sirene sono entrate in funzione in diverse località centrali fra cui Rehovot, Ness Ziona, Holon, Lod e Modiin, oltre ad Ashdod e Sderot nel sud. Il rumore della contraerea in azione si è sentito a Tel Aviv. Le brigate Izz ad-Din al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno rivendicato il lancio in un video, affermando che i razzi M90 sono stati lanciati in risposta ai "massacri di civili" compiuti da Israele a Gaza.

Ucciso uno dei comandanti attacco 7 ottobre

L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto di aver ucciso un comandante della Nukhba, la forza di elite di Hamas, con un raid aereo notturno a Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza. L'uomo, identificato come Adel Msammah, è accusato di aver guidato il 7 ottobre l'attacco contro Kissufim e di aver diretto i suoi uomini contro le comunità israeliane di Be'eri e Nirim. Successivamente Msammah ha guidato combattimenti contro le forze israeliane nella Striscia di Gaza, riferisce l'Idf.

29 soldati israeliani su 170 vittime di fuoco amico

Dei 170 soldati israeliani rimasti finora uccisi nell'offensiva di terra a Gaza, ben 29 sono stati vittima di fuoco amico. Lo ha reso noto oggi l'esecito israeliano.