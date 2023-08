L'Ucraina non sarà già in grado di usare gli F-16 in autunno e in inverno. Lo ha detto in televisione il portavoce dell'aviazione ucraina, Yuri Ihnat, rilanciato dal Guardian. "E' ormai ovvio che non potremo difendere l'Ucraina con caccia F-16 durante questo autunno e inverno", ha affermato il portavoce, spiegando che Kiev ripone "grandi speranze in questi aerei, che diventeranno parte della nostra difesa aerea, capaci di difenderci dai missili russi e il terrorismo dei droni".

Il presidente americano Joe Biden ha approvato a maggio un programma di addestramento dei piloti ucraini sugli F-16, ma non ha ancora chiarito i tempi della fornitura di questi aerei.

Intanto al fronte le forze di Kiev stanno avanzando a sud di Urozhaine, il villaggio liberato ieri. Le forze ucraine "hanno ottenuto successi sul fronte a sud di Urozhaine e stanno consolidando le loro posizioni", afferma lo stato maggiore ucraino, citato da Ukrainska Pravda.

Mentre il ministero della Difesa di Mosca citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti ha reso noto che le forze armate russe hanno sventato un attacco condotto da Kiev con droni su Belgorod, regione al confine con l'Ucraina. Secondo la Interfax, i militari russi hanno abbattuto un drone lanciato dalle forze ucraine sulla regione.