"Per quanto riguarda gli appelli a negoziare con Putin, chiunque lo chieda non dovrebbe chiederlo a noi, ma al signor Prigozhin. Ha avuto uno scontro con Putin, ha negoziato con Putin con successo, ha posto fine a questo conflitto, ha concordato garanzie di sicurezza e poi Putin lo ha ucciso". Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Parigi con la sua omologa francese, Catherine Colonna. Kuleba ha sottolineato che non c'è motivo di credere che Putin si comporterà diversamente in un eventuale altro negoziato.

Colonna dal canto suo ha assicurato che la Francia sosterrà l'Ucraina “per tutto il tempo necessario”. Kuleba è stato ospite d'onore della 29esima edizione della conferenza annuale degli ambasciatori francesi. In un discorso pronunciato davanti agli ambasciatori, la ministra Colonna ha detto che "l'appoggio della Francia - militare, politico, finanziario, umanitario, legale - continuerà, perché sono in gioco il diritto e la moralità", ma anche gli interessi della Francia, la sicurezza dell'Europa e la stabilità internazionale.

"L'aggressione russa deve essere un fallimento", ha proseguito la ministra degli Esteri, aggiungendo che la Russia sta distruggendo da diciotto mesi "tutte le strutture giuridiche e morali che governano l'ordine internazionale e stabiliscono la pace e la stabilità nel mondo".