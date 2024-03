Un'altra nave russa colpita dall'Ucraina nel Mar Nero. Secondo le ultime news di oggi, 5 marzo 2024, sulla guerra, l'intelligence di Kiev ha reso noto che nella notte la Sergei Kotov è stata affondata dalle forze speciali ucraine. "Nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2024, l'unità speciale del GUR del Ministero della Difesa ucraino 'Gruppo 13' ha attaccato il pattugliatore della flotta del Mar Nero della Federazione Russa 'Sergei Kotov' ... In conseguenza dell'attacco condotto con droni navali Magura V5, la nave ha subito danni a poppa, a destra e a sinistra nelle acque territoriali dell'Ucraina, vicino allo stretto di Kerch, nella Crimea occupata. Il costo della nave affondata è di circa 65 milioni di dollari.

Il rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa di Kiev, Andrii Yusov, parla di "morti e feriti" nell'attacco. "Tuttavia, esiste la possibilità che una parte dell'equipaggio possa essere stata evacuata. Sappiamo che più di 10 ambulanze sono state chiamate dal nemico sulla parte più vicina della terraferma e l'operazione di soccorso è ancora in corso" ha detto Yusov a Radio Svoboda

La notizia è arrivata dopo che il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, sarebbe stato chiuso al traffico durante la notte e sarebbero state segnalate esplosioni nella zona. Sempre la scorsa notte la Russia ha lanciato 22 droni d'attacco contro l'Ucraina, mentre i sistemi di difesa aerea ne hanno distrutti 18 sulla regione di Odessa.

In Russia deposito di carburante in fiamme dopo attacco con droni

Un deposito di carburante è andato a fuoco a seguito di un attacco con droni nella regione occidentale russa di Belgorod. A riferirne è stato il governatore regionale Vyacheslav Gladkov, precisando su Telegram che non ci sono stati morti o feriti. L'emittente Mash ha diffuso le immagini di tre tank di carburante in fiamme, assicurando che non ci sono pericoli per i residenti.