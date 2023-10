Hamas è come l'Isis? Dopo le atrocità commesse da miliziani di Hamas in Israele, i civili massacrati, i ragazzi uccisi al rave che i ricordano i morti del Bataclan, il paragone è stato fatto da molti. "I terroristi di Hamas legano, bruciano e giustiziano i bambini, Sono selvaggi. Hamas è l'Isis", ha affermato il premier israeliano Benyamin Netanyahu. "La brutalità di Hamas" ci ricorda "la peggiore furia dell'Isis", gli ha fatto eco il presidente americano Joe Biden.

I punti in comune

Il paragone ha sicuramente un forte impatto mediatico, evidenziando l'aspetto terroristico di Hamas rispetto a quello di movimento di liberazione palestinese. Se l'Isis prescinde dalla nazionalità e dal luogo per creare emirati islamici, Hamas è un movimento il cui principale obiettivo è la creazione di uno stato islamico palestinese con la distruzione d'Israele. Tuttavia le due organizzazioni hanno diversi punti in comune. Intervistato dal Jerusalem Post, il professor Harel Chorev del centro di studi per il Medio oriente Moshe Dayan dell'università di Tel Aviv, sottolinea che Hamas e l'Isis hanno in comune le stesse basi ideologiche, tracciate da due figure cui fanno riferimento entrambi i gruppi: Abdullah Azzam e Sayyid Qutb.

Nato in Cisgiordania negli anni cinquanta sotto l'amministrazione giordana, Azzam è uno dei punti di riferimento dello jihadismo contemporaneo. Centrale è il suo odio per Israele, che risale agli anni quando la sua famiglia fu costretta a fuggire attraversando il Giordano dopo la vittoria israeliana nella guerra dei Sei giorni nel 1967.

Azzam è noto per la sua reinterpretazione della storia del mondo islamico e della filosofia occidentale in modo da fornire giustificazione ideologica ai movimenti islamisti. I suoi scritti e conferenze sono alla base della formazione di Al Qaeda. Ed è stato lui, rimarca Chorev, ad aver scelto Osama bin Laden alla testa dell'organizzazione. Azzam è stato anche una figura importante per la nascita di Hamas, contribuendo alla stesura della sua carta. L'egiziano Qutb è invece considerato l'ideologo che ha posto le basi teoretiche dell'Islam radicale.

Uniti da una stessa base ideologica, Isis e Hamas finiscono per avere diversi punti in comune, secondo lo studioso israeliano. Insieme condividono "una prospettiva profondamente paranoide e apocalittica", nella quale "crociati e sionisti" cospirano contro l'Islam. Ed entrambi ritengono di condurre "una guerra santa contro i loro nemici".

Sia Isis che Hamas utilizzano una retorica che de-umanizza quanti non aderiscono alla loro visione dell'Islam - cristiani, ebrei, 'cattivi musulmani' - chiaramente visibile nel linguaggio usato sui social. Un altro aspetto comune è che entrambi i gruppi considerano le donne non musulmane come possibili prede sessuali. Dopo gli ultimi attacchi sono circolati video di terroristi che ringraziano Allah per avergli mandato delle "schiave sessuali". L'attrice Noa Tishby ha condiviso un filmato messo online da Hamas in cui si vedono diverse ragazze costrette a camminare seminude attraverso le vie di Gaza city, alcune con rivoli di sangue lungo le cosce. Un fatto, nota Chorev, che riguarda il trattamento riservato dall'Isis alle donne yazide. Infine sia l'Isis che Hamas celebrano la scelta di morire come martiri, in attentati terroristici o scontri suicidi.