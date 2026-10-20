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Harry vuole far pace con la Famiglia Reale: "Ma ci sono alcune persone che non vogliono"

Le dichiarazioni rilasciate dal Duca di Sussex a GQ. Poi la precisazione di un portavoce: "Nessuna frecciatina nei confronti del fratello William"

Harry e Meghan a Nottingham - (Ipa)
Harry e Meghan a Nottingham - (Ipa)
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20 ottobre 2026 | 18.28
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Harry, duca di Sussex da poco tornato a vivere nel Regno Unito con la moglie Meghan Markle e i due figli, Archie e Lilibet, vorrebbe riconciliarsi con la Famiglia Reale. Lo ha detto lui stesso in un'intervista alla rivista GQ, registrata a New York a settembre e diffusa nelle ultime ore.

"Alcune persone non vogliono che le cose vadano bene. Io invece sì. Considerando tutto ciò che accade nel mondo, la cosa più importante è riconciliarsi: questo è il punto fondamentale", ha detto precisamente Harry non fornendo ulteriori dettagli. "Le cicatrici rimangono per sempre. Ma il modo in cui le percepisci, l'atteggiamento che adotti nei confronti di ciò che è accaduto e la capacità di lasciarsi il passato alle spalle: ecco, questo è qualcosa che incoraggerei chiunque a fare", ha aggiunto. E poi ancora: "Per quanto mi riguarda, nel mondo - e nelle vite delle persone - c’è già abbastanza dramma, senza bisogno di trascinarsi dietro problemi con la propria famiglia".

Subito sono scoppiate le voci e le indiscrezioni su quanto dichiarato dal Duca di Sussex, al punto che un portavoce è già intervenuto per chiarire che le parole di Harry non intendevano "assolutamente essere una frecciatina nei confronti del fratello William o di qualsiasi altro membro della sua famiglia". Eppure, la situazione tra i due fratelli e quella tra Harry e il padre, Re Carlo III, è ben nota, tanto è vero che il principe e la moglie non svolgono più funzioni ufficiali per conto della famiglia reale e non partecipano agli impegni reali istituzionali.

Il loro rapporto con gli altri Windsor si è deteriorato da quando, nel gennaio 2020, Harry e Meghan hanno annunciato la clamorosa decisione di fare un passo indietro rispetto al loro ruolo di membri di primo piano della Royal Family, stabilendo di dividere il proprio tempo tra il Regno Unito e gli Stati Uniti.

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