Questi leggendari aerei da combattimento hanno segnato la storia delle più grandi unità dell'Aeronautica Militare francese e sono stati adottati in varie parti del mondo. Parliamo dei jet Mirage che, come annunciato dal presidente francese Emmanuel Macron nella giornata del D-Day, a ottant’anni dallo sbarco in Normandia, presto arriveranno in Ucraina per aiutare il paese a difendersi dall'aggressione russa.