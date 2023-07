Ifad, amb. Bleicker: "Sosteniamo partnership innovative"

"Come Germania crediamo assolutamente nel valore e nelle partnership innovative. Sosteniamo i partenariati per l'innovazione finanziariamente e lavoriamo insieme con il settore pubblico, il settore privato, la società civile, gli istituti di ricerca, le università e i nostri ottimi partner presso il Programma alimentare mondiale, l'Unità di accelerazione dell'innovazione, e ovviamente anche l'Ifad". Lo ha detto l'ambasciatore Joachim Bleicker, Permanent Representative della Repubblica Federale di Germania presso le Organizzazioni dell'Onu.

"La Germania è uno Stato membro dell'Ifad - ha sottolineato Bleicker - Abbiamo una persona in una missione importante presso le organizzazioni internazionali a Roma che si concentra completamente sul lavoro con l'Ifad. In questo modo possiamo dare tutti i suggerimenti proposti dalla Germania all'organizzazione, ma anche riferire ciò che l'organizzazione sta facendo e, io stesso, quando ci sono eventi più importanti in corso, partecipo, perché il lavoro dell'Ifad è centrale per lo sviluppo tedesco, soprattutto perché crediamo davvero che i poveri delle zone rurali debbano essere aiutati e assistiti. E l'Ifad è perfettamente in grado di farlo con i numerosi programmi che ha istituito e il suo lavoro di rappresentanza".