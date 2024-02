Il fronte ‘laboratorio’, testati nuovi droni - Ascolta

Il conflitto militare in Ucraina ha dimostrato l’enorme importanza dei veicoli aerei senza pilota nello svolgimento nelle missioni di ricognizione e di combattimento. Numeri e caratteristiche dei vari modelli impiegati rendono questi strumenti decisivi talvolta sia sul campo di battaglia sia nelle operazioni nelle retrovie e sul mare. Ma ora con lo stabilizzarsi dei vari fronti di combattimento il teatro di guerra si diventa quasi uno dei primi test per un altro tipo di drone, che non vola ma è terestre. Ne parla l’analista militare Samuel Bendett.