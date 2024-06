Gli Stati Uniti hanno presentato una risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in sostegno della proposta del presidente Joe Biden per il cessate il fuoco a Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi. Come riferisce Linda Thomas-Greenfield, ambasciatrice americana al Palazzo di Vetro numerosi leader e governi, anche della regione, hanno appoggiato il piano. Inoltre i leader del G7 esortano Hamas ad accettare la proposta.