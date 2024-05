"Il Parlamento europeo bloccherà la conferma della nuova Commissione finché gli Stati membri non faranno partire il processo di riforma dei trattati. Questa è la proposta battagliera di Brando Benifei, eurodeputato del PD e candidato per un nuovo mandato, per sbloccare il processo decisionale e cambiare il sistema di governance. Senza queste riforme l'Unione rischia la paralisi."