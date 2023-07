Il super treno di Putin: palestra, estetista e bagno turco nei vagoni

Una palestra, una saletta per trattamenti estetici, un bagno turco con idromassaggio. E' il 'super treno' di Vladimir Putin, svelato dalle foto che il Dossier Center ha condiviso con una serie di testate internazionali: Cnn, Süddeutsche Zeitung e le emittenti pubbliche tedesche NDR e WDR. A fornire le immagini, una fonte interna alla Zircon, una società collegata alle ferrovie russe. Le foto descrivono un treno, in totale formato da una ventina di carrozze, dotato di ogni comfort e di standard di sicurezza elevatissimi per i viaggi del presidente russo, a giudicare dagli allestimenti.

Ad agosto dello scorso anno, secondo la Cnn, la burocrazia russa ha dovuto sbrigare la pratica relativa alla sostituzione di alcune macchine da palestra presenti sul treno: sono cambiati, in sostanza, gli attrezzi per consentire a Putin di allenarsi durante i lunghi viaggi. Le foto svelano anche una sala 'da estetista': un lettino e macchinari per la cura della pelle, in un ambiente protetto inviolabile da intercettazioni audio esterne. Passando da un vagone all'altro, si può accedere ad un bagno turco, con doccia e idromassaggio.

La Cnn ha provato ad ottenere un commento dal Cremlino, che ha sostanzialmente negato l'esistenza di un convoglio extralusso. Il treno, secondo le immagini, è dotato di alcune antenne speciali, destinate a garantire la riservatezza delle comunicazioni del presidente. Rispetto ai viaggi in aereo, gli spostamenti su rotaia esporrebbero Putin ad un minore rischio di interferenze e di intercettazioni.