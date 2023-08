Incendi Hawaii, Biden sui luoghi del disastro: "Faremo tutto il possibile"

"Il Paese piange con voi, è al vostro fianco e farà tutto il possibile per aiutarvi". Sono state queste le parole del presidente americano Joe Biden arrivato nelle scorse ore alle Hawaii accompagnato dall'amministratore dell'Ente federale per la gestione delle emergenze (Fema), Deanne Criswell, per verificare i danni provocati dai devastanti incendi sull'isola di Maui, incontrare responsabili locali e soccorritori e offrire sostegno alla comunità colpita. "Cultura e tradizioni saranno rispettate durante la ricostruzione", ha assicurato Biden.

In piedi, accanto a un baniano distrutto dalle fiamme, Biden ha promesso una ricostruzione come vuole la gente di Maui. Il presidente ha scelto Bob Fenton, veterano della Fema, come responsabile per la ricostruzione a Maui, dove gli incendi hanno fatto più di 100 morti e i dispersi sono ancora centinaia.

La Casa Bianca ha promesso una presenza "a lungo termine" per far sì - ha detto Olivia Dalton ai giornalisti sull'Air Force - "che ci sia una risposta federale strategica e coordinata" anche "in futuro" perché "sarà un processo lungo e difficile". L'Amministrazione si è impegnata a destinare almeno 8,6 milioni di dollari per sostenere le famiglie.