Incendio fuori controllo nella provincia dell’Alberta, in Canada. Le fiamme, che ieri hanno a costretto all'evacuazione di 25mila persone, durante la notte hanno investito la città quasi deserta di Jasper, che si trova all’interno del Jasper National Park, nella zona delle Montagne Rocciose.

Secondo quanto riferisce la National Public Radio, le fiamme alte quanto le cime degli alberi, hanno devastato fino alla metà delle sue strutture. Non ci sono notizie immediate di feriti, a seguito di un’evacuazione di massa del pittoresco resort e del vicino Parco nazionale all’inizio della settimana, ma il sindaco di Jasper Richard Ireland ha dichiarato in una lettera sul sito web della città che l’incendio “ha devastato la nostra amata comunità”.

"La distruzione e la perdita che molti di voi stanno affrontando e provando vanno oltre ogni descrizione e comprensione, le mie più sentite condoglianze vanno a ciascuno di voi", ha detto. Danielle Smith, premier dell'Alberta, ha affermato che dal 30% al 50% delle strutture della città sono potenzialmente danneggiate o distrutte, aggiungendo che "si tratterà di una ricostruzione significativa e di uno spostamento significativo".

Smith ha pianto parlando della bellezza di Jasper, sottolineando che molte famiglie della provincia vi soggiornano regolarmente. Cittadina di montagna da cartolina, Jasper è famosa per l'escursionismo, lo sci, il kayak e il ciclismo. Ospita anche dozzine di specie come alci, capre di montagna, puma, linci, orsi neri e grizzly. "Condividiamo il senso di perdita con tutti coloro che vivono in città", ha detto Smith in una conferenza stampa a Edmonton, Alberta, promettendo al contempo il sostegno del governo alla ricostruzione della comunità.