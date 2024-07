Un'invasione di libellule in spiaggia. L''esercito' sorprende i bagnanti, travolti dall'ondata di migliaia di insetti in arrivo dal mare. C'è chi osserva sbigottito, chi raccoglie costumi e asciugamani per scappare, chi si protegge in qualche modo per uscire indenne dalla tempesta.

"Non ho mai visto niente del genere in vita mia. E' pazzesco", dice Helene Dombrovski, che ha ripreso la scena su una spiaggia di Westerly, in Rhode Island.