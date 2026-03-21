Un funzionario statunitense: "E' una situazione a dir poco bizzarra. Non crediamo che gli iraniani si sarebbero presi tutta questa briga per scegliere un uomo morto come Guida Suprema, ma allo stesso tempo non abbiamo prove che stia assumendo il comando"

Gli Stati Uniti e Israele dispongono di informazioni di intelligence secondo le quali Mojtaba Khamenei è ancora vivo. Lo scrive Axios citando, ad esempio, il fatto che funzionari iraniani avrebbero cercato di organizzare incontri di persona con la nuova Guida Suprema dell'Iran, ma senza riuscirci per motivi di sicurezza. Allo stesso tempo il team per la sicurezza nazionale del presidente americano Donald Trump sta ancora lavorando per valutare chi sia effettivamente al comando a Teheran, come ha spiegato un funzionario statunitense.

"Non abbiamo prove che sia davvero lui a impartire gli ordini", ha dichiarato un alto funzionario israeliano ad Axios a proposito di Mojtaba Khamenei. "E' una situazione a dir poco bizzarra. Non crediamo che gli iraniani si sarebbero presi tutta questa briga per scegliere un uomo morto come Guida Suprema, ma allo stesso tempo non abbiamo prove che stia assumendo il comando", ha aggiunto ad Axios un funzionario statunitense.

In occasione del Nowruz, sul canale Telegram di Mojtaba Khamenei è stato pubblicato un messaggio scritto in cui si invocava l'unità, accompagnato da diverse foto della nuova Guida Suprema. Un funzionario statunitense ha dichiarato che la Cia sta cercando di stabilire se le foto siano recenti e ha fatto notare che il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha diffuso un videomessaggio per il Nowruz, nonostante le minacce alla sua incolumità. "Ci aspettavamo di vedere anche Mojtaba in qualche forma. Non ha saputo sfruttare l'opportunità e la tradizione", ha aggiunto il funzionario statunitense ritenendo che sia "un segnale d'allarme importante".

Raz Zimmt, direttore del Programma Iran presso l'Istituto per gli Studi sulla Sicurezza Nazionale di Tel Aviv, ha osservato che non ci sono prove che Mojtaba non stia svolgendo le sue funzioni, anche se le ferite subite nel raid del 28 febbraio e i problemi di sicurezza rendono difficile esercitare pienamente la sua autorità. "Date le attuali circostanze eccezionali, non ci si deve aspettare che appaia in pubblico ed è possibile che le sue condizioni di salute non gli consentano nemmeno di pubblicare un video per non rivelare al pubblico la gravità del suo stato", ha notato Zimmt.