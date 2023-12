Un ufficiale dei Guardiani della Rivoluzione islamica, i Pasdaran dell'Iran, è stato ucciso in un "attacco" nella zona della capitale siriana Damasco attribuito a Israele. Lo riferisce l'agenzia iraniana Tasnim, secondo cui Sayyed Razi Mousavi - descritto come "uno dei più importanti consiglieri dei Guardiani della Rivoluzione in Siria" - è stato ucciso oggi in un raid nell'area di Sayyidah Zaynab (Sitt Zaynab).

La tv di stato iraniana ha interrotto le trasmissioni per dare notizia della morte di Sayyed Razi Mousavi, descritto come vicino a Qassem Soleimani, capo della Forza Quds ucciso in un raid americano in Iraq nel 2020.

I Guardiani della Rivoluzione hanno confermato l'uccisione di uno dei loro massimi "consiglieri" in Siria in un attacco aereo attribuito a Israele nella zona di Sayyidah Zaynab, nei pressi di Damasco, e minacciano che Israele "pagherà" per questo. Sayyed Razi Mousavi, secondo i media di Teheran, era responsabile dell'unità di "supporto alla resistenza" in Siria.ù

In Siria si registrano anche operazioni della Turchia. Il ministero della Difesa di Ankara riferisce di bombardamenti contro obiettivi nel nord del paese e nel nord dell'Iraq, con "almeno 26 terroristi neutralizzati". La notizia arriva dopo quella di scontri con il Pkk nel nord dell'Iraq, in cui tra venerdì e sabato sono morti 12 soldati turchi.