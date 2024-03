Numero record di esecuzioni in Iran lo scorso anno. Secondo i dati forniti da due organizzazioni non governative, sono state 834, una cifra "sconcertante", seconda solo alle 972 del 2015. Rispetto al 2022, riferiscono in un rapporto congiunto Iran Human Rights (Ihr) con sede in Norvegia e Together Against the Death Penalty con sede a Parigi, le esecuzioni sono aumentate del 43%.

"Instillare la paura nella società è l'unico modo che il regime ha per mantenere il potere, e la pena di morte è il suo strumento più importante", ha detto il direttore dell'Ihr Mahmood Amiry-Moghaddam in un riferimento alla repressione violenta delle manifestazioni dei mesi scorsi dopo la morte di Mahsa Amini, la 16enne arrestata e picchiata a morte perché indossava male il velo. E l'attivista ha poi denunciato: "L'incoerenza della reazione della comunità internazionale alle esecuzioni in Iran è spiacevole e manda il segnale sbagliato alle autorità".

Le due ong hanno tuttavia sottolineato l'impennata di esecuzioni anche per reati collegati alla droga: le esecuzioni sono state 471, "oltre 18 volte le cifre registrate nel 2020". E nel rapporto si denuncia anche come gli appartenenti alle minoranze, in particolare i beluchi, siano tra le 'vittime' principali delle esecuzioni: lo scorso anno sono stati 167, pari a circa il 20% del totale, pur essendo solo il 5% della popolazione iraniana.