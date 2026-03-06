circle x black
Iran, l’annuncio Usa: "Colpita nave 'porta droni', è in fiamme" - Video

Ha le dimensioni di una portaerei della Seconda Guerra Mondiale

La nave in fiamme
La nave in fiamme
06 marzo 2026 | 07.39
Redazione Adnkronos
Gli Stati Uniti hanno colpito una nave dell’Iran per il trasporto di droni. La nave, in fiamme dopo l’attacco come rende noto il comando centrale americano, ha le dimensioni di una portaerei della Seconda Guerra Mondiale.

Nel video le immagini della portaerei in fiamme.

iran iran attacco usa iran nave droni usa iran guerra
