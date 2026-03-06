Ha le dimensioni di una portaerei della Seconda Guerra Mondiale
Gli Stati Uniti hanno colpito una nave dell’Iran per il trasporto di droni. La nave, in fiamme dopo l’attacco come rende noto il comando centrale americano, ha le dimensioni di una portaerei della Seconda Guerra Mondiale.
U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026
Nel video le immagini della portaerei in fiamme.