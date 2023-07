Iran, l'attivista: "Salvare la vita a campione di boxe condannato a morte"

In Iran è tornata la polizia morale ma c’è un’urgenza maggiore a cui dare eco. Lo dice Samira Ardalani, cittadina italiana e figlia di esuli, attivista e portavoce dei giovani iraniani residenti in Italia, intervistata da La Ragione. "Il Consiglio nazionale della resistenza iraniana chiede all’Onu, all’Unione Europea e alle organizzazioni per i diritti umani un immediato intervento per salvare la vita di Mohammad Javad Vafai Sani, il 27enne campione di boxe arrestato nel 2020, che, dopo tre anni di torture, è stato condannato a morte con l’accusa di corruzione sulla Terra (dello spirito, non certo economica). Dall’inizio dell’anno l’Iran ha compiuto oltre 400 esecuzioni, primo paese al mondo per pene capitali. E’ probabile che Mohammad sarà il prossimo visto che da qualche giorno è stato trasferito in isolamento, in un luogo sconosciuto, l’iter che preannuncia l’uccisione".

"Se il regime giustizia senza sosta è perché sono oltre quattro decenni che gode dell’impunità più totale: nessuno dei responsabili del massacro dell’estate 1988, in cui furono giustiziati 30mila prigionieri politici, ha affrontato la giustizia. L’attuale presidente Raisi fu una delle figure chiave di quel massacro, quale membro della Commissione della morte preposta a decidere in pochi minuti, in processi farsa, se condannare a morte i dissidenti in carcere. Resta cruciale assicurare che i responsabili del regime, colpevoli di crimini contro l’umanità e violazioni dei diritti umani, affrontino la giustizia", conclude Ardalani, secondo cui resta inoltre una priorità inserire finalmente il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica nella lista delle organizzazioni terroristiche.