Iran: Mahsa Day, a Roma e Milano due manifestazioni nazionali comunità iraniana

In occasione del Mahsa Day il prossimo 16 settembre a Roma e Milano, si terranno due manifestazioni nazionali, organizzate dalla comunità iraniana in Italia, in ricordo di Mahsa Amini la ragazza uccisa un anno fa in Iran perché non indossava correttamente il velo islamico. La sua morte ha generato una "rivoluzione non violenta" guidata dalle donne iraniane con slogan "Donna Vita Libertà", che ha coinvolto città grandi e piccole, è entrata nelle scuole e nelle università, ha invaso le strade, prima con cortei massicci e scioperi, poi con manifestazioni più localizzate.

"Il Mahsa Day è il ricordo di un evento tragico che ha dato vita a una rivoluzione ancora in atto in Iran -spiega all'Adnkronos Tiziana Ciavardini, giornalista esperta di questioni iraniane- Attraverso un forte senso di solidarietà e di coesione dobbiamo far sentire il forte grido di libertà del popolo iraniano in tutto il mondo. Uniti possiamo sconfiggere la dittatura esistente, procedendo verso un cammino di civiltà e democrazia".

Le iniziative di sabato si terranno nella capitale, con concentramento in Piazza dell’Esquilino (dalle 14), e a Milano, in corso Venezia (dalle 16). Hanno già aderito, oltre a 13 associazioni iraniane, anche Amnesty International, Libera, Anpi, Università La Sapienza, Cigl, Uil, Cnog, Fnsi, cpo Cnog, Giulia Giornaliste, associazione disciplinare Conscom e tanti altri.