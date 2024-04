Iran, 'se Israele attacca le centrali nucleari faremo lo stesso' - Ascolta

Rimane alta la tensione tra Israele e Iran in vista della risposta israeliana all'attacco di Teheran di sabato scorso contro Israele. Ahmad Haghtalab, comandante responsabile della sicurezza nucleare ha fatto sapere che se Israele attaccherà i siti nucleari iraniani certamente le forze iraniane risponderanno. Il leader supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha l'ultima parola sul programma nucleare, che l’Occidente sospetta abbia scopi militari. Khamenei ha affermato in numerose occasioni che Teheran non ha mai perseguito la costruzione o l’uso di armi nucleari.