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Iran-Usa, tregua fragile. Cnn: Trump valuta ripresa raid, Teheran pronta a tutto

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Iran, murales sul nucleare a Teheran - Fotogramma /Ipa
Iran, murales sul nucleare a Teheran - Fotogramma /Ipa
12 maggio 2026 | 08.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sempre più fragile la tregua nella guerra tra Usa e Iran dopo il 'no' di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco "in terapia intensiva" secondo lo stesso presidente americano che ora, riferisce Cnn, starebbe quindi valutando "seriamente" la ripresa dei raid contro la Repubblica islamica.

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Nel frattempo, riferisce ancora l'emittente Usa, il principale negoziatore di Teheran ha dichiarato che l'Iran sarebbe "pronto a ogni evenienza". Intanto il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal tycoon.

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