Cinque persone, tra cui tre bambini, secondo le ultime notizie di oggi 23 novembre sono state portate in ospedale dopo un sospetto accoltellamento nel centro di Dublino. Lo ha riferito l'emittente irlandese Rte, precisando che l'attacco con coltello è successo poco dopo le 13.40 ora locale in Parnell Square East, non lontano da una delle strade più trafficate della città, O'Connell Street.