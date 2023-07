Islanda, eruzione di un vulcano vicino Reykjavik

Iniziata l'eruzione di un vulcano in Islanda a circa 50 km dalla capitale Reykjavik. Secondo l'ufficio meteorologico islandese, l'eruzione è iniziata intorno alle 16.40 dal lato nord di una piccola montagna chiamata Litla Hrút e si ritiene che la crepa sia lunga circa 200 metri. In cima al vulcano, è visibile un alto pennacchio di fumo in uscita.

A precedere l'eruzione, una serie di scosse iniziata nei giorni scorsi nel nord-est del vulcano Fagradalsfjall con un terremoto di magnitudo 3.6 che è stato avvertito sulla penisola di Reykjanes e nell'area della capitale. Dopo la prima, sono state registrate circa 2.200 scosse, la più forte delle quali è avvenuta ieri sera con una magnitudo di 5.2. L'ufficio meteorologico islandese ha provveduto già nei giorni scorsi ad alzare il livello di allerta del vulcano Fagradalsfjall, passandolo ad arancione.