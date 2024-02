Israele attacca ancora, nel mirino anche Jenin - Ascolta

145esimo giorno di guerra. Le foze di difesa israeliane continuano a operare sulla parte Sud della Striscia, soprattutto a Khan Yunis, ma anche nel centro di Gaza mentre non si placano gli scontri con gli Hezbollah al Nord con lo scambio di razzi e raid. Le sirene hanno risuonato in diverse comunità vicino al confine settentrionale, avvertendo del lancio di razzi in arrivo. Le città vicine al confine sono state in gran parte evacuate dai civili dall’8 ottobre, quando le forze guidate da Hezbollah hanno iniziato a lanciare attacchi quotidiani contro le comunità israeliane e le postazioni militari lungo il confine. Combattimenti sono segnalati anche in Cisgiordania a Jenin.