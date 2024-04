Israele ha lanciato nella notte un'operazione ''limitata'' contro l'Iran colpendo una base iraniana vicino a Isfahan. Le difese aeree iraniane sono entrate in azione e tre droni sono stati abbattuti, come ha confermato il portavoce della agenzia spaziale iraniana su 'X'. Un filmato pubblicato dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) sul proprio canale di social media mostra lampi nel cielo in seguito alle segnalazioni di esplosioni in città. I media iraniani hanno poi diffuso immagini di questa mattina di Ifshan minimizzando i danni.