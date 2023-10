Sono Judith Tai Raanan e sua figlia Natalie Raanan, 18 anni, i due ostaggi con cittadinanza americana rilasciati da Hamas a quasi due settimane dall'attacco del 7 ottobre contro Israele. La loro liberazione è stata confernata dall'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. Madre e figlia erano in Israele per far visita ad alcuni parenti, festeggiare l'85esimo compleanno di un familiare e celebrare la Simchat Torah (o 'Gioia della Torah') nel kibbutz di Nahal Oz, situato a poco più di un chilometro dal confine con Gaza, che è stato attaccanto dai miliziani. La coppia, dopo la liberazione, è stata consegnata alla Croce rossa internazionale. Il generale di brigata Gal Hirsch e altri membri delle forze di sicurezza "le hanno poi accolte al confine della Striscia di Gaza". Le due americane "si stanno dirigendo verso un punto d'incontro presso una base militare nel centro del Paese, dove i loro familiari le aspettano", si legge in una nota.

Judith e Natali Raanan vivono a Evanston, nell'area di Chicago, in Illinois. La ragazza si era recentemente diplomata al liceo e voleva prendersi una pausa e visitare la famiglia all'estero, aveva riferito la scorsa settimana lo zio della ragazza, Avi Zamir, prendendo parte ad Evanston ad un evento della comunità per i Raanan.