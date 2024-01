Israele Hamas, attore serie tv Fauda Amedi esce da ospedale: "Pronto a tornare a recitare e combattere"

"E' in momenti come questi che pensi solo a quanto vuoi vivere", racconta Amedi che è stato ferito gravemente lo scorso 9 gennaio in un'esplosione nella Striscia di Gaza. Nella serie tv interpreta l'agente Sagi Tzur : "Creatori 'Fauda' al lavoro per adattare sceneggiatura a nuova realtà".

"È in momenti come questi che pensi solo a quanto vuoi vivere". Ad affermarlo è l'attore israeliano Idan Amedi, che interpreta l'agente Sagi Tzur nella serie tv di Netflix 'Fauda' (che racconta la storia di una squadra d'élite sotto copertura che cerca di rintracciare un famigerato terrorista palestinese) che oggi è uscito dall'ospedale Sheba Medical Center dove era stato ricoverato per due settimane dopo essere stato gravemente ferito nella Striscia di Gaza.

Il 9 gennaio, un'esplosione nel campo profughi di Bureij, nel centro di Gaza, ha ucciso sei soldati e ferito Amedi e diversi altri riservisti. Quando l'attore è arrivato in ospedale, era gravemente ustionato e irriconoscibile. È stato anche ferito da alcune schegge che gli hanno perforato varie parti del corpo e ha avuto diverse ossa rotte. Dopo essere stato inizialmente sedato e intubato nel reparto di terapia intensiva, Amedi è migliorato in tempi relativamente brevi. "Dopo l'esplosione, mentre ero a terra, ho fatto segno con la mano che ero vivo in modo che i miei compagni venissero a prendersi cura di me. Ero sdraiato lì a pensare a casa, alla mia famiglia e a quanto desiderassi tornare vivo da loro", ha spiegato Amedi parlando con i giornalisti ma apparendo ancora debole e con il braccio fasciato.

Raccontando ai giornalisti la sua esperienza di combattimento a Gaza Amedi ha spiegato che "abbiamo a che fare con un nemico che non si preoccupa di nulla. Questa è una guerra giusta e il nemico che abbiamo di fronte è al di là di Hamas, abbiamo trovato armi nelle scuole, in diverse istituzioni e nelle case private. Il mondo deve saperlo".

"Il mio spirito è più forte che mai", dice l'attore che è anche un cantante pop. "Tornerò a recitare e cantare. Se potrò, tornerò anche a combattere in guerra", spiega il 35enne che era un riservista del Combat Engineering Corps.

"In questa specifica operazione - sottolinea l'attore-, c'erano tre squadre nostre che avrebbero dovuto distruggere diversi pozzi di tunnel. Tunnel profondi molti chilometri e con armi al loro interno. Un altro deposito di armi è stato trovato nelle vicinanze e ci è stato ordinato di distruggere anche quello", ricorda. "Eravamo pronti a partire, mi sono assicurato di dove fossero tutti i miei uomini e poi all'improvviso è avvenuta l'esplosione. Il primo pensiero è stato che fosse stato un terrorista a provocare l'esplosione. Ma le prime indagini iniziale mostrano qualcos'altro. Si capirà presto". L'esplosione potrebbe essere stata il risultato di un incidente dei soldati e le Forze di Difesa Israeliane stanno indagando.

I creatori della serie televisiva 'Fauda' "stanno già lavorando per adattare la sceneggiatura alla nostra realtà attuale. Tornerò nella serie con l'aiuto di Dio la prossima stagione". Ad affermarlo è l'attore israeliano Idan Amedi, in merito alla serie Tv israeliana che è stata confermata per una quinta stagione. Amedi nella serie interpreta l'agente Sagi Tzur nella serie tv di Netflix che racconta la storia di una squadra d'élite sotto copertura che cerca di rintracciare un famigerato terrorista palestinese che oggi è uscito dall'ospedale Sheba Medical Center dove era stato ricoverato per due settimane dopo essere stato gravemente ferito nella Striscia di Gaza.

Amedi, che è di origine curda, è anche una cantante popolare e ha registrato cinque album dal 2011. La sua canzone più famosa, "A Warrior's Pain", che parla delle esperienze post-traumatiche di un soldato di ritorno dalla guerra, è stata una delle canzoni più popolari di Israele nel 2010.