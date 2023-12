Il capo dell'ala militare di Hamas a Gaza, Muhammad Deif, ha un volto. L'emittente israeliana Channel 12 ha diffuso una foto che mostra il leader delle Brigate al Qassam, una delle menti dell'attacco del 7 ottobre. Deif è praticamente invisibile dal 2001, quando fu rilasciato da un carcere dell'Autorità nazionale palestinese.

La foto è stata ottenuta dalle forze armate israeliane durante le operazioni a Gaza: non è chiaro però quando sia stata scattata la foto e non è possibile al momento confermare in maniera indipendente l'autenticità dell'immagine. I media israeliani fanno riferimento a notizie relative al contenuto di video recuperati dai militari israeliani la scorsa settimana: i filmati mostrerebbero Deif muoversi autonomamente con un'andatura lievemente zoppicante.

I report più recenti smentirebbero almeno parzialmente le informazioni che circolano da anni: Deif, colpito in un raid israeliano, avrebbe perso entrambe le gambe e un braccio. Secondo la tv, Deif sarebbe privo di una gamba: l'informazione non è però sostenuta da alcuna prova concreta. Nella foto diffusa da Channel 12, l'uomo immortalato sembra essere privo di un occhio: tale condizione sarebbe in linea con le informazioni filtrate nel corso degli ultimi anni.

Tutto o quasi, invece, si sa di Yahya Sinwar, leader di Hamas e riferimento politico nella Striscia. Sinwar, nel mirino di Israele dall'inizio dei raid a ottobre, è tornato alla ribalta nel giorno di Natale con il primo messaggio pubblico negli ultimi 80 giorni. Ha sostanzialmente rifiutato ogni ipotesi di dialogo celebrando la "battaglia feroce, violenta e senza precedenti" in corso nella Striscia. Hamas, ha detto, non si arrenderà e non si sottometterà alle "condizioni dell’occupazione".