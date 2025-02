Saranno rilasciati oggi altri tre ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza, in cambio di oltre 300 prigionieri palestinesi. Dopo la liberazione, intorno alle 9 ore locali (le 8 in Italia) Sagui Dekel Chen, Sasha Troufanov e Iair Horn saranno consegnati alla Croce Rossa, che a sua volta li consegnerà ai militari delle Idf all'interno di Gaza. I tre saranno poi scortati fuori dalla Striscia dalle truppe verso una struttura dell'esercito vicino a Re'im, dove saranno sottoposti a un controllo fisico e psicologico e incontreranno le famiglie. Successivamente saranno portati negli ospedali di Sourasky e Sheba nel centro di Israele. Dekel-Chen e Horn sono trattenuti da Hamas, mentre Troufanov è trattenuto dalla Jihad islamica.

Per la 'cerimonia' è stato allestito un palco a Khan Yunis, dove, riporta il Times of Israel, sono presenti bandiere di Hamas e della Jihad islamica, oltre a manifesti di propaganda, tra cui una foto del defunto leader di Hamas, Yahya Sinwar, che guarda la Cupola della Roccia a Gerusalemme con una didascalia in inglese, ebraico e arabo che dice "Nessuna migrazione tranne che a Gerusalemme", in riferimento al piano del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di reinsediare gli abitanti di Gaza.