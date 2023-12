Israele-Hamas, Mottale (Franklin University): "D'accordo con figlio Shah, Iran chiave crisi Gaza"

"E' condivisa da molti specialisti, anche israeliani" la tesi sostenuta in un'intervista all'Adnkronos da Reza Ciro Pahlavi, il figlio dell'ex Shah di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, secondo cui l'unica soluzione al conflitto israelo-palestinese e, più in generale, alla pace in Medio Oriente è il crollo della Repubblica islamica in Iran. Lo afferma Morris Mottale, professore di politica internazionale e sicurezza alla Franklin University di Lugano.

"La stampa internazionale non è molto attenta, si focalizza sulla guerra a Gaza e dimentica la genesi di Hamas che da 15 anni è mantenuta dall'Iran", sostiene Mottale all'Adnkronos, sottolineando che la "tragedia" che si sta consumando nella Striscia è "opera degli iraniani che manipolano i gruppi come Hamas". Secondo il professore, "non è vero" che Teheran ignorava la pianificazione dell'attacco contro Israele dato che sono state utilizzate "tecniche già usate dagli iraniani in Iraq contro i curdi".

Mottale si dice quindi "d'accordo" con il figlio maggiore dello Shah, secondo cui "un Iran democratico" potrebbe diventare "il fulcro della stabilità in Medio Oriente", proprio come lo era prima del 1979. "Molti iraniani, soprattutto i giovani che non sono anti-israeliani né anti-americani condividono questo pensiero", prosegue il professore, indicando che "l''Iran ha un grande potenziale, ha 85 milioni di abitanti, la diaspora iraniana è molto ben integrata in Occidente e poi gli iraniani hanno un pensiero più sofisticato dei loro vicini arabi". Il problema, conclude Mottale, sono i mullah "che hanno una minoranza dalla loro parte. Sono subdoli, ma astuti e combatteranno fino all'ultimo palestinese e fino all'ultimo libanese".