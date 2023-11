Nella giornata di oggi dovrebbero essere liberati un numero maggiore di bambini. Suonano intanto le sirene d'allarme al confine con il Libano per sospetto ingresso di droni

Secondo giorno di tregua tra Hamas e Israele con la liberazione oggi, in base agli accordi, di altri 13 ostaggi portati nella Striscia di Gaza lo scorso 7 ottobre. Secondo quanto riporta Channel 12, nella lista che è stata consegnata dai miliziani alle autorità israeliane c'è un numero maggiore di bambini rispetto a quelli rilasciati ieri. Lo ha confermato l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, spiegando che le famiglie degli ostaggi sono state informate dai funzionari della sicurezza.

Tra i 13 israeliani rilasciati ieri, solo quattro erano bambini e le altre donne. Il 7 ottobre Hamas e altre fazioni attive nella Striscia di Gaza hanno rapito circa 240 persone, tra cui circa 40 bambini.

La tregua di quattro giorni, entrata in vigore alle 7 di ieri mattina ora locale, può potenzialmente essere estesa di un giorno in più per ogni gruppo di altri 10 ostaggi liberati da Hamas.

Scattano intanto in mattinata le sirene di allarme per il sospetto ingresso in Israele di droni sono suonate questa mattina nel nord del Paese, al confine con il Libano. Lo ha reso noto il comando interno delle Forze di difesa israeliane (Idf) aggiungendo poi che ''l'incidente è finito''.