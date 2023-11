Israele-Hamas, zio di una ragazza liberata: "Hamas gioca con cuore persone"

"Non rispetta l'accordo e sta prendendo in giro tutti"

Hamas in questi giorni "sta giocando con il cuore delle persone" che hanno i loro familiari ancora tenuti in ostaggio a Gaza e "non sta rispettando" l'accordo raggiunto con Israele. E' la denuncia fatta all'Adnkronos di Yair Rotem, sopravvissuto al massacro del 7 ottobre, che sabato ha potuto riabbracciare la nipotina Hila Rotem Shoshani, di 13 anni. Dopo la liberazione, Hila ha raccontato di essere stata separata dalla madre Raya - sorella di Yair e non ancora liberata - due giorni prima di essere rilasciata.

Secondo Israele, l'aver rilasciato la ragazza senza la madre rappresenta una violazione dei termini dell'accordo per la liberazione di 50 ostaggi in quattro giorni in cambio di una tregua e della scarcerazione di detenuti palestinesi nel rapporto di uno a tre. Hamas ha replicato sostenendo che Raya non era stata trovata e, per questo motivo, di aver proposto a Israele di liberare una donna anziana al suo posto. Insieme a Hila è stata liberata anche la sua amichetta di nove anni israelo-irlandese Emily Hand, che la notte del 6 ottobre era rimasta a dormire da lei nel kibbutz di Be'eri.

"Siamo molto felici di avere mia nipote, ma abbiamo sentimenti contrastanti. Siamo felici di riaverla qui, ma non abbiamo ancora riabbracciato mia sorella", spiega Yair, che nei giorni scorsi era arrivato a Roma insieme a una delegazione di parenti di ostaggi israeliani nelle mani di Hamas per incontrare il Papa e sensibilizzarlo alla loro causa. "Pensiamo che tutti sappiano che sia una violazione rude dell'intesa tra Israele, Hamas ed i governi del Qatar, dell'Egitto e degli Stati Uniti - prosegue Yair - Credo che i media dovrebbero essere arrabbiati per questa violazione da parte di Hamas, che hanno fatto una cosa molto cinica e disumana".

Lo zio di Hila trattiene a fatica la rabbia. "Stanno solo giocando di proposito con i cuori delle persone e questo è quello che sono: un'organizzazione terroristica. Ed è un problema trattare con loro", rimarca Yair, che alla domanda se abbia ancora fiducia nel governo israeliano risponde che "il punto è capire cosa deciderà di fare Hamas. E per ora Hamas sta prendendo in giro il mondo intero. Hanno un accordo con Israele e con mediatori, il Qatar e l'Egitto, mentre gli Stati Uniti osservano dall'alto: Hamas sta semplicemente e brutalmente violando l'accordo. Non fanno quello che devono fare. E sostanzialmente si prendono gioco di tutti".