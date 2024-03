Israele-Libano, Carmon (Memri): "Iran non sacrifica Hezbollah per salvare Hamas"

Un conflitto aperto tra Israele ed il Libano? Yigal Carmon, presidente e fondatore del Middle East research institute (Memri), esclude la possibilità di una guerra totale, nella convinzione che l'Iran, 'padrino' degli Hezbollah, non voglia "sacrificare" il gruppo per "salvare" Hamas. In un'intervista all'Adnkronos, l'analista che aveva previsto l'attacco del 7 ottobre dice: "Hezbollah è in possesso 160mila missili. Fino ad adesso però sia Hezbollah e sia Israele si sono limitati a un confronto armato vicino alla linea di confine. Teheran non ha comunque intenzione di sacrificare Hezbollah, manus longa dell’Iran, per 'salvare' Hamas".

Secondo il fondatore di Memri, "la repubblica islamica ha bisogno di Hezbollah nell’eventualità di una guerra contro il suo territorio, che metterebbe a rischio la sua stessa esistenza". E "gli Stati Uniti non vogliono allargare il conflitto, perlomeno non prima delle elezioni presidenziali", dice.

Carmon concorda poi con le accuse di Joe Biden a Benjamin Netanyahu, secondo cui il premier israeliano sta facendo più male che bene al suo Paese, anche se la sua contestazione è legata "alla politica suicida" perseguita con il Qatar. "Per più di un decennio - dice - Netanyahu ha fatto entrare a Gaza miliardi di dollari dal Qatar, che hanno finanziato l’impero militare di Hamas. Tutt’oggi, Netanyahu continua la sua 'alleanza' con Doha, permettendo all’emirato qatarino di diventare il mediatore principale del conflitto a Gaza".

"Questa è una politica suicida - accusa il fondatore del Middle East research institute - dato che il Qatar rappresenta Hamas. Ognuno dei 30-40mila terroristi di Hamas, ogni missile, ogni drone, ogni motocicletta, ogni arma, ogni proiettile, ogni munizione, ogni chilometro di tunnel a Gaza è stato finanziato dal denaro del Qatar".

Carmon sostiene poi che tutta la responsabilità del mancato accordo prima del Ramadan ricada tutta "su Hamas: prima dell’inizio del mese sacro per i musulmani, l’amministrazione Biden aveva infatti dichiarato che Israele aveva 'sostanzialmente accettato' una proposta di cessate il fuoco di sei settimane a Gaza, ma il punto critico era che stavano ancora aspettando una risposta da Hamas".

Poi, l'analista parla delle prospettive di una Striscia di Gaza governata dall'Anp: "Mi dispiace ripetermi, ma tutto dipenderà dal ruolo che avrà il Qatar. Se Doha si rafforzerà, allora Hamas continuerà a dominare a Gaza e ucciderà coloro che sono affiliati con l’Autorità palestinese, con il mondo che rimarrà in silenzio, come è già accaduto in passato. Se però il Qatar sarà messo da parte, allora l’Autorità palestinese, l’Arabia Saudita, la Giordania, l’Egitto e Israele potranno sviluppare una visione di pace".