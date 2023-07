Israele, Netanyahu operato: è in "buone condizioni"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato sottoposto a un intervento chirurgico allo Sheba Medical Center di Ramat Gan per l'impianto di un pacemaker. L'ospedale, riferisce il Times of Israel, ha detto che la procedura - eseguita dal Prof. Roy Beinart e dal Prof. Eyal Nof - è stata completata con successo e senza complicazioni, aggiungendo che il premier è in buone condizioni e che sarebbe "rimasto in osservazione presso il dipartimento di cardiologia a Sheba".

Una settimana fa, Netanyahu, 73 anni, era stato ricoverato in ospedale per disidratazione e gli era stato impiantato un dispositivo di monitoraggio del cuore.