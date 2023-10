"E' il mio lavoro, è stato abbastanza naturale aiutare le persone che hanno bisogno, penso sia la cosa essenziale". Lo ha detto al Tg1, diretto da Gian Marco Chiocci, Silvia Mandelli, operatrice della Croce Rossa Internazionale che ha preso in consegna la donna ostaggio di Hamas. "Sono stata contenta di poter aiutare in un momento veramente difficile - ha aggiunto - è una situazione disastrosa per tutto il Paese".