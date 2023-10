Idf: ucciso comandante di Hamas, ostaggi sono 229. Raid Usa in Siria. Missile colpisce città in Egitto, 6 feriti

Nuovo blitz di Israele nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore secondo le ultime news di oggi 27 ottobre. L'esercito afferma di aver attaccato 250 obiettivi tra cui tunnel utilizzati dal gruppo militante islamista Hamas, nonché quartieri generali operativi e piattaforme di lancio di razzi. E' stato infine confermato che un drone Skylark 3 è precipitato nella Striscia di Gaza "come conseguenza di un errore tecnico".

L'incursione limitata è arrivata poche ore dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva promesso che i preparativi per un'offensiva di terra per distruggere i leader di Hamas a Gaza stavano avanzando.

Idf: ucciso a Gaza comandante Hamas del battaglione Khan Younis

Le Forze di difesa israeliane hanno inoltre annunciato di aver ucciso la notte scorsa in un raid nella Striscia di Gaza Madhat Mubasher, comandante di Hamas del battaglione Khan Younis. Mubasher, ha spiegato un portavoce, "ha preso parte ad attacchi di cecchini ed era responsabile degli ordigni esplosivi usati contro le forze di difesa e le città israeliane".

Idf: 229 ostaggi nella Striscia di Gaza

Sono 229 gli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza, secondo il portavoce delle Forze della difesa israeliana (Idf), Daniel Hagari, che rivede al rialzo la cifra delle persone sequestrate durante l'attacco sferrrato contro Israele da Hamas lo scorso 7 ottobre.

F-15 Usa colpiscono obiettivi legati all'Iran in Siria

Intanto l'esercito americano ha effettuato attacchi contro due strutture nella Siria orientale utilizzate dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane e dai gruppi da esso sostenuti. Lo ha detto il Pentagono, aggiungendo che il raid è in risposta a un'ondata di attacchi contro le forze statunitensi sia in Iraq che in Siria. Mentre le tensioni aumentano sul conflitto Israele-Hamas, le truppe statunitensi e della coalizione sono state attaccate almeno 19 volte in Iraq e in Siria da forze appoggiate dall'Iran nella scorsa settimana. Un totale di 21 militari americani hanno subito ferite lievi, nella stragrande maggioranza lesioni cerebrali traumatiche.

Gli attacchi hanno preso di mira depositi di armi e munizioni utilizzando aerei F-15, ha detto un funzionario del Pentagono, e non sono stati coordinati con Israele. "Questi attacchi di autodifesa di precisione sono una risposta a una serie di attacchi in corso e per lo più infruttuosi contro il personale americano in Iraq e Siria da parte di gruppi di miliziani sostenuti dall'Iran, iniziati il 17 ottobre", ha precisato in una nota il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin.

Gli attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi sostenuti dall’Iran in Siria sono collegati alla guerra Israele-Gaza, ha detto ad Al Jazeera Hassan Mneimneh, un esperto di Medio Oriente e Nord Africa presso il Middle East Institute di Washington, DC, secondo cui i raid americani non possano essere considerati separati dalla guerra dello Stato ebraico in Medio Oriente.

“Ciò si inserisce nel contesto del sostegno degli Stati Uniti a Israele nella sua guerra contro Gaza e quindi non può essere distinto. Non può essere separato”, ha detto Mneimneh. “Ciò di cui possiamo parlare è il fatto che abbiamo incertezza da parte di Washington riguardo le intenzioni di Teheran e, a sua volta, incertezza a Teheran riguardo alle intenzioni di Washington". “Se l’Iran è certo che questa guerra sta arrivando - ha aggiunto - allora potrebbero decidere di agire in anticipo, prima di essere annientati da Stati Uniti e Israele. Ma non siamo ancora arrivati a questo punto”.

Onu: 8 camion con aiuti entreranno oggi nella Striscia di Gaza

Altri otto camion con aiuti umanitari dovrebbero entrare oggi nella Striscia di Gaza dall'Egitto. Lo ha detto Lynn Hastings, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra. ''Abbiamo avuto circa 74 camion. Ne aspettiamo altri otto circa oggi", ha affermato.

Missile colpisce città in Egitto, 6 feriti

E' di sei cittadini egiziani feriti il bilancio di un attacco missilistico sulla città di Taba che si affaccia sul Mar Rosso, vicino al confine tra Egitto e Israele. Lo riporta al Qahera News, affermando che il missile ha colpito una struttura medica e un edificio residenziale. Fonti egiziane hanno riferito all'Anadolu che è stata aperta un'indagine per capire l'origine del missile. Un funzionario egiziano citato dai media locali a condizione di anonimato ha affermato che Il Cairo si riserva il diritto di rispondere una volta che sarà definito chi ha lanciato il razzo. Il quotidiano Yedioth Ahronoth ha scritto che l'esercito israeliano si è detto a conoscenza di un incidente della sicurezza attorno a Taba, sottolineando che si è verificato ''fuori dal nostro confine''.

Comandante Brigata Jenin morto in scontri con Idf in Cisgiordania

Il comandante della Brigata Jenin, Aisar Mohammed al-Amir, è morto in scontri con le Forze della difesa israeliana (Idf) in Cisgiordania. Lo riferisce la Jihad islamica palestinese, come afferma il canale televisivo Al Mayadeen. Intanto è salito a quattro, come riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, il numero dei palestinesi che hanno perso la vita negli scontri della notte con l'Idf in Cisgiordania. A completare il bilancio sono 12 feriti, aggiunge la Wafa. Tre morti sono avvenuti nel campo profughi di Jenin dove, afferma la Jihad islamica palestinese, i suoi miliziani si sono scontrati con i soldati israeliani entrati con i bulldozer. Oltre ad al-Amir, nel campo profughi sono stati uccisi Abdullah Basam Abu Al-Haija e Jawad Al-Turki, riferisce la Wafa.

Scontri si sono verificati anche a Qalqilya dove Qassam Abdel Hafez, che era stato in carcere in Israele, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco come riportano i media palestinesi. A Nablus, invece, quattro persone sono rimaste ferite in scontri con l'Idf.

Le Forze della difesa israeliana (Idf) hanno arrestato 1.030 palestinesi in Cisgiordania da quando, lo scorso 7 ottobre, Hamas ha attaccato Israele. Lo riferiscono le Idf spiegando che tra le persone arrestate ci sono anche circa 670 attivisti di Hamas.